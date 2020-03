Mãe de Cristiano Ronaldo sofre derrame cerebral e é internada em Portugal

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe do jogador Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro, 65, sofreu um derrame cerebral e foi internada em um hospital na Ilha da Madeira (Portugal) na madrugada desta terça-feira (3).

Segundo o jornal El País, Aveiro está "consciente e estável", e aguarda novos exames. No domingo (1º), ela publicou uma foto sua no Instagram desejando um "Bom domingo para todos", sendo este seu post mais recente na rede social.

Mãe de quatro filhos -Cristiano, Hugo, Elma e Kátia-, Aveiro estava se recuperando de um câncer de mama, depois de ser diagnosticada com a doença em 2007. Em fevereiro de 2019, antes de uma viagem à Itália, ela confirmou que fez uma cirurgia na mama em Madri e foi submetida a radioterapia.

Cristiano Ronaldo estava na Itália quando foi informado do que aconteceu e, segundo o jornal, viajou para Portugal. O jogador da Juventus de Turim ainda não se manifestou sobre o problema de saúde de sua mãe.

Há dois anos, Aveiro lançou sua autobiografia, e falou sobre o neto como o futuro melhor jogador do mundo. Para ela, o nome do futuro craque será nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo -o Jr., claro. Filho mais velho de Cristiano Ronaldo, o "Cristianinho" tem hoje 10 anos.

"O Cristianinho para mim é como um filho. Tenho nove netos, mas a relação com ele é diferente", diz Dolores.