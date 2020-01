Madonna revela motivo que a levou cancelar show da turnê em Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 61, precisou cancelar uma das suas apresentações da turnê "Madame X" em Lisboa, Portugal, por motivos de saúde. A cantora que já havia realizado um show na última sexta (18), afirmou que tinha que "ouvir o seu corpo".Em sua rede social nesta segunda (20), Madonna mandou um recado para os fãs portugueses. "Obrigada novamente, Lisboa. Desculpe por ter que cancelar o show dessa noite, mas eu preciso ouvir meu corpo e descansar. Vejo vocês na terça-feira. Dedos cruzados", escreveu.A cantora irá se apresentar na capital portuguesa nesta terça (21).Em setembro de 2019, os fãs de Madonna foram surpreendidos com a notícia de que não poderiam usar o aparelho celular durante o show a turnê "Madame-X". A Ticketmaster, empresa responsável pela venda dos ingressos para o espetáculo, enviou e-mail aos compradores informando que será proibido usar o aparelho na área do show."Esse evento será uma experiência livre de telefones. O uso de celulares, smartwatches, acessórios smart, câmeras ou dispositivos de filmagem não será permitido na área de performance. Por favor, anote a localização do seu assento antes de entrar no prédio -você não poderá acessar seus ingressos depois que eles forem digitalizados", dizia a mensagem."Madame-X" novo álbum de Madonna (que leva o mesmo título da turnê), foi lançado em junho de 2019 e conta com a participação de Anitta e Maluma. A turnê começou no dia 17 de setembro e também passou pelos Estados Unidos.