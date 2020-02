Macaulay Culkin estará na 10ª temporada de 'American Horror Story'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Macaulay Culkin, 39, está confirmado como um dos novos nomes da série famosa de terror "American Horror Story". O anúncio foi feito pelo criador da produção, Ryan Murphy.Será a estreia de Culkin em uma série de Murphy. Nomes como Sarah Paulson, Lily Rabe, Finn Wittrock e Evan Peters voltam à série.Não há uma data definida para o retorno da produção nem o tema que será abordado no décimo ano pelo canal FX.Macaulay Culkin ficou mundialmente conhecido pelos filmes "Esqueceram de Mim" e pela amizade que tinha desde a infância com Michael Jackson. Em janeiro do ano passado, no podcast de Michael Rosenbaum's, o "Inside of You", o ator Macaulay Culkin se abria para falar sobre sua complicada vida familiar, sua infância como uma estrela de cinema e a amizade não convencional com Michael Jackson.Culkin comentou à época que ele se tornou amigo do ícone pop ainda jovem, e que Jackson teria se aproximado dele para "protegê-lo".Ainda sobre Jackson, enquanto fazia um ensaio fotográfico para a revista americana Esquire, ele afirmou que nunca viu o astro agir como pedófilo."Vou começar dizendo o que é a verdade. Ele nunca fez nada comigo. Nunca o vi fazer nada com ninguém. E, especialmente neste momento, eu não teria motivo algum de esconder algo. O cara está morto", afirmou o ator.