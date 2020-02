Luke Perry e outros nomes que foram esquecidos em homenagem póstuma do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conhecido momento In Memoriam do Oscar sempre lembra os atores, produtores e profissionais do cinema que morreram no ano interior. Mas, desta vez, alguns nomes foram esquecidos pelos organizadores, como de Luke Perry, 52, Cameron Boyce, 20, e Sid Haig, 20.Algumas mortes não entraram porque foram recentes. Orson Bean, 91, de "Quero Ser John Malkovich", morreu na sexta-feira (7), após ser atropelado. E também, Robert Conrad, conhecido por estrelar a série de televisão "James West", na década de 1960, morreu no sábado (8), aos 84 anos.Segundo a revista americana Variety, a academia não teve tempo de alterar a tempo a apresentação, que já estava pronta.Já os demais atores realmente foram esquecidos. Perry morreu em março aos 52 anos. Além de ter fazer parte do elenco da recente série "Riverdale", ele participou do último filme de Quentin Tarantino, "Era Uma Vez em Hollywood...", que rendeu o Oscar de ator coadjuvante a Brad Pitt.Outra morte marcante do ano foi de Cameron Boyce. O ator conhecido por produções da Disney como "Descendentes", morreu em julho, aos 20 anos. Segundo a família, o ator morreu durante o sono, após ter uma convulsão ligada a uma "condição médica preexistente".Já Sid Haig ficou conhecido por atuar em filmes de terror. Ele também esteve no elenco de "Kill Bill: Volume 2" (2004), de Tarantino.As fotos que passaram pelo telão foram acompanhadas pela jovem cantora Billie Eilish, 18, que interpretou o clássicos dos Beatles "Yesterday".