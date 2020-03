Luiz Bacci apresentará especial da Record sobre coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - A Record vai apresentar um programa especial nesta quinta-feira (19) sobre os riscos relacionados ao novo coronavírus. Intitulado Coronavírus - Plantão, o especial será apresentado por Luiz Bacci e irá ao ar às 22h30, no lugar de Em Nome da Justiça.

Segundo a emissora, o programa irá ao ar apenas nessa quinta-feira, não entrando como atração fixa na grade da Record. A ideia é ouvir médicos, que estarão ao vivo com o apresentador, tirar dúvidas e ouvir o público, que poderá participar pelas redes sociais.

Devido ao Covid-19, a Record já suspendeu as gravações das novelas "Amor Sem Igual" e "Gênesis" que acontecem nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro. As cenas de "Gênesis" feitas no Marrocos, no entanto, estão mantidas por enquanto.

A medida segue as recomendações das autoridades de saúde para a prevenção do avanço do coronavírus.

Além das novelas, programas de auditório estão suspensos. Os demais programas ainda podem ser cancelados para evitar aglomerações de plateias e equipes de trabalho, sendo substituídos por outros.

"A Record TV reafirma o seu compromisso de permanecer colaborando com as autoridades e seguirá tomando medidas que preservem a saúde dos seus funcionários para auxiliar no combate à expansão da atual pandemia", diz um comunicado da emissora.

"Durante a nossa programação, vamos informar nossos telespectadores e anunciantes sobre as mudanças necessárias. Estamos atentos a todos os desdobramentos provocados pelo novo Coronavírus (covid-19) e vamos colaborar de todas as formas para conter esta pandemia."

GLOBO E SBT

Outras emissoras também fizera mudanças em sua programação por causa do novo coronavírus. O SBT, por exemplo, suspendeu as gravações da segunda fase da novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana". De acordo com o canal, a ideia é "assegurar a saúde de seus colaboradores, visitantes, elenco e demais pessoas ligadas à emissora" por causa do novo coronavírus.

Já as gravações dos programas da grade serão suspensas a partir da próxima segunda-feira (23). Jornalismo e Fofocalizando permanecerão informando e prestando serviços.

Atrações como A Praça É Nossa, Ratinho, Silvio Santos e Roda a Roda vão aparecer na programação com reprises. Alguns deles ainda têm inéditos à frente. Não há um prazo para que tudo retorne à normalidade.

O Domingo Legal será ao vivo e sem plateia neste próximo domingo (22). Nas próximas semanas serão exibidos melhores momentos.

Já a Globo decidiu paralisar as gravações de suas novelas no ar: "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de "Éramos Seis", teve sua ida ao ar adiada.

A partir do dia 30 de março, na faixa das seis, a emissora exibirá uma versão compacta de "Novo Mundo", de 2017. Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e com direção artística de Vinicius Coimbra, a novela retrata a transformação do Brasil com a chegada da família real portuguesa. A trama é ambientada no período que antecede a história de "Nos Tempos do Imperador", dos mesmos criadores.

Também no dia 30 de março, começa a ir ao ar uma versão compactada de "Totalmente Demais" (2015-2016), na faixa das sete, no lugar de "Salve-se quem Puder", que segue em exibição até dia 28 e depois terá uma pausa.

Já "Amor de Mãe" será exibida até este sábado (21), quando sua primeira fase chega ao ápice. A segunda etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de segunda-feira (23), irá ao ar uma versão compacta de "Fina Estampa", de 2011, escrita por Aguinaldo Silva com direção de núcleo de Wolf Maia.

A Globo também decidiu suspender os programas Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga para dar mais espaço para cobertura jornalística da pandemia do coronavírus. O programa Mais Você, de Ana Maria Braga, já havia sido retirado da grade nesta segunda (16).