SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista pelo direito dos animais Luisa Mell, 41, teve disgnóstivo confirmado de coronavírus. Ela havia contraído uma pneumonia junto com o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41.

De acordo com ela, não há mais exames a serem feitos e, com isso, não é possível saber se o filho dela, Enzo, 5, está com coronavírus.

"Eu e meu marido temos certeza, e agora não estão mais fazendo exames. Meu filho e minha babá podem estar contaminados. Está todo mundo preso em casa e eu estou separada deles", diz.

Pelas redes sociais, Luisa fez um desabafo e um apelo para que todos se cuidem e não vão às ruas.

"Queria agradecer às milhares de mensagens de afeto, amor e compaixão. Uma coisa que dá força para a gente em momento difícil. Meu marido está internado em hospital. Pessoas precisam parar de pensar só na economia. O que importa mesmo é a vida. Peço a vocês salvarem as vidas humanas. Fiquem em casa e se cuidem", desabafou.