Luisa Mell comemora recuperação do marido diagnosticado com coronavírus: 'Ele está em casa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista Luisa Mell, 41, usou as redes sociais nesta terça-feira (31) para celebrar a volta do marido Gilberto Zaborowsk, 58, que estava internado no hospital com disgnóstico confirmado do novo coronavírus.

"Não consigo aguentar de tanta felicidade. Obrigada Deus! Obrigada a cada um de vocês que torceu, rezou. Ainda tem que acabar o tratamento em casa. Não podemos sair nos próximos 14 dias mas estou tão feliz", escreveu a ativista pelos direitos dos animais em sua publicação.

No vídeo, publicado por Mell, ela e Zaborowsk aparecem na sala de estar. O empresário também fez questão de agradecer o apoio dos internautas.

Luisa Mell também contraiu o vírus, mas o caso do seu marido foi mais grave. Na época da confirmação, dia 23 de março, a ativista disse que estava afastada do filho Enzo, 5, para não disseminar a doença. "Estou arrasada amigos. Só tenho vontade de chorar", afirmou nas redes.

A ativista também desabafou sobre o tempo que ficou longe do marido, enquanto ele estava no hospital. "Que momento é esse que eu não posso estar ao seu lado? Você meu amigo, amor, parceiro de todas as horas... está doente e eu não posso estar ao seu lado. Não posso nem te visitar", escreveu.

A família continuará a quarentena em casa, seguindo as instruções recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e Ministério da Saúde.