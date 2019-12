Ludmilla grava EP de pagode após pedidos de fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de acabar o ano, Ludmilla, 24, prepara uma surpresa para o fãs. Ela grava nesta quinta-feira (26) o seu novo EP, desta vez de pagode. Segundo a assessoria da cantora, o trabalho atende a um pedido recorrente do público nas redes sociais da cantora.No projeto, que ainda não tem data de lançamento, Ludmilla vai apresentar quatro músicas inéditas escritas por ela, e duas regravações."Com ela no estúdio, grandes músicos do pagode, que trabalham com artistas como Ferrugem, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo e Mumuzinho", afirma em nota a assessoria de imprensa da artista.No último dia 16 de dezembro, Ludmilla surpreendeu a namorada Brunna Gonçalves ao pedir a dançarina em casamento e em seguida realizar uma cerimônia na sua casa no Rio de Janeiro.A funkeira reuniu familiares e amigos e, no mesmo dia do aniversário da dançarina, fez o pedido de casamento. "Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo".Assim que a dançarina disse "sim" Ludmilla lhe deu uma flor branca e falou: "Bora casar?! Vamos lá fora então". Na área externa da casa uma estrutura já estava montada para receber a cerimônia e a festa.