SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 24, não levou em consideração as recomendações de ficar em casa, isolada socialmente, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Neste domingo (22), ela deu uma festa com mais cinco amigos em sua casa no Rio de Janeiro. E nesta segunda (23), Ludmilla mostrou um passeio com a mulher, a dançarina Bruna Gonçalves, em um iate por Angra dos Reis.

A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de todos os órgãos competentes de saúde do país e do mundo é para que as pessoas evitem aglomerações e saídas desnecessárias.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora não respondeu às solicitações.

Ludmilla estava feliz da vida. Isso porque a rapper norte-americana Cardi B, 27, cantou na noite de domingo (22), em uma live no Instagram, um trecho em português de sua música com a cantora brasileira.

"Mas com tu talento, a Cardi B arrebenta. Ai carai, ai carai, ai, ai, ai", cantou ela, pedindo para os fãs confirmarem se sua pronúncia estava correta. Em seguida, Ludmilla publicou o vídeo de Cardi B em seu Instagram Stories.