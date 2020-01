Ludmilla comemora aniversário da namorada em festa fechada com escola de samba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla, 24, celebrou a festa de aniversário em comemoração aos 28 anos de sua namorada, Bruna Gonçalves, na noite desta segunda-feira (13). O evento se estendeu por toda a madrugada, e aconteceu dentro de uma casa de festas chamada Ballroom, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro.A festa contou com apresentações de DJ e da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. A funkeira Valesca Popozuda também esteve presente na festa e chegou a fazer uma breve apresentação.Famosos como Nicole Bahls, Matheus Mazzafera e a ex-BBB e Fazenda, Hariany Almeida, estiveram no evento.Ludmilla passou boa parte da festa com sua namorada, e registrou vários desses momentos em vídeo, publicados em seus stories no Instagram. Através deles, é possível ver que a decoração da festa foi predominantemente rosa, com balões e bolo na mesma cor.A cantora chegou a fazer uma performance em homenagem à amada, que foi registrada e publicada no perfil de Bruna no Instagram. A aniversariante também registrou que estava voltado da festa às 6h30 desta terça-feira (14).