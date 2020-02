Lucas vence a prova do anjo e fica imune no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas foi o vencedor da prova do anjo do BBB deste sábado (9) e estará imune na próxima votação para o paredão.O desafio dessa terceira prova do anjo da 20ª edição do reality colocou os brothers, um de cada vez, no confessionário. Lá, precisaram encaixar três companheiros de confinamento em diferentes categorias: gosto, não gosto e indiferente.A líder Gabi e os imunizados Daniel e Ivy não podiam ser votados. A vitória, explicou a produção, seria de quem recebesse mais pontos, independente das categorias.Com oito menções, Lucas foi eleito o anjo da semana e não poderá ser votado.Pyong e Daniel foram escolhidos como os monstros e deverão fazer uma coreografia sempre que uma música tocar.Logo após a prova, Lucas foi parabenizado pelos brothers e sisters. Mas não gostou tanto das congratulações e disse, rindo: " Morde e assopra. Não consigo ser assim, por mais que eu tente".