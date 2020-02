Lucas Lucco cita amadurecimento pessoal em retorno à música sertaneja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após desacelerar na carreira de cantor por causa dos trabalhos em novelas e seriados, Lucas Lucco, 28, não esconde o seu foco na música pelos próximos cinco anos. Com projeto De Bar em Bar, lançado oficialmente em 2019 e que acaba de ganhar o segundo volume em Uberlândia, Lucco explica que a volta para o sertanejo não foi por acaso."De dois anos para cá, eu tive um amadurecimento pessoal muito grande e refletiu isso no profissional. Para mostrar isso, eu preciso estar mais voltado para o sertanejo, que é o que estou acostumado a fazer desde o início", diz o cantor.Na estrada há pelo menos dez anos e com o primeiro álbum "Nem Te Conto", lançado em 2013, Lucas Lucco diz que o novo projeto é especial. "Estava com vontade de gravar em vários locais. Aí pensei em bar porque a música sertaneja é geralmente muito ligada a bares, e que tem tudo a ver com o que eu quero mostrar agora."Sem perder a essência, Lucco não faz questão de esconder sua aposta no sertanejo. "Por agora, eu penso em abastecer meu público [que é sertanejo] com músicas inéditas e muita novidade, mas sem deixar minha essência de lado."Apesar de não ser mais contratado da Globo -onde atuou em novelas como "Malhação" (2016) e "Sol Nascente" (2017)-, Lucco afirma que foi um período bom, mas que não é o que ele deseja agora. "Penso em focar na música pelo menos cinco anos para fortalecer meu repertório. Se surgir uma oportunidade, eu estarei aberto para fazer televisão e novela. Adoro atuar, então não descarto, foi muito bom."Na opinião do artista, o tempo em que esteve na emissora foi "uma experiência única em que mostrou sua versatilidade", mas que ao mesmo tempo era inviável se dedicar à música. "Estava fazendo duas coisas que eu amo; televisão e música, mas foram anos bem turbulentos para mim."Junto com Lorena Carvalho desde 2013 (e noivo desde o ano passado), o cantor conta que apesar de a noiva ter sofrido um aborto espontâneo no último ano, o casal ainda planeja ter filhos. "Tudo vem como ensinamento para gente, e nada que Deus faz é por acaso. Então agora a Lorena já está liberada para gente tentar de novo e logo logo vai dar certo, tenho certeza", afirma Lucco.DE BAR EM BAR"Decidi que, de três em três meses, gravaria um DVD com, no máximo, sete músicas inéditas e escolheria regiões diferentes do Brasil para poder receber o projeto", diz Lucas Lucco sobre De Bar em Bar.Com a primeira parte lançada em outubro de 2019, gravada em Goiânia, o cantor acaba de lançar o segundo volume em Uberlândia, no início do ano. "Comecei em Goiânia, que é onde eu morei por muitos anos e onde comecei minha carreira profissional. Uberlândia é a cidade da minha esposa e onde moramos, e o próximo será em Brasília."Em relação a quantos lançamentos irá fazer, o cantor prefere não estipular datas. "Quero realmente aproveitar o gancho desse projeto para construir um repertório. De certa forma, após as novelas, eu tive uma mudança de foco, não era mais musical. Então agora senti vontade de retomar a carreira e preencher essa lacuna de músicas que eu deixei de lançar, vamos dizer assim, por causa das novelas."Quanto ao processo de escolha das músicas, Lucco brinca ao dizer que é muito simples. "Vou para Goiânia e fico lá internado com os meus amigos [risos]". Perfeccionista, o cantor conta que dá muito valor ao repertório e acredita que seja "tudo no trabalho de um músico."Em "De Bar em Bar", Lucas Lucco afirma que pretende deixar as parceiras de lado. "Nos meus dois primeiros DVDs eu chamei muitos amigos, agora preferi por não convidar ninguém. Talvez eu chame o Gusttavo Lima para gravar em Brasília, no terceiro volume, mas não é certeza."No DVD "A Origem", gravado em 2018, Lucco dividiu o palco com padre Fábio de Melo, Kevinho e a dupla sertaneja Israel e Rodolffo. Ao ser questionado se gravaria algo diferente novamente, como funk, Lucco diz que se aparecesse alguma música diferente, ele não negaria uma participação especial.