O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 28, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual revela que o seu casamento com Lorena Carvalho, marcado para 24 de abril, foi cancelado.

O cantor e sua noiva afirmaram que o evento teria mais de cem convidados, o que não seguiria as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações, frente à pandemia do novo coronavírus. Com o cancelamento do evento, a cerimônia ainda não tem uma data prevista para acontecer.

Lucco reforçou que ele e Lorena se casarão no civil no mês de abril, apenas com a presença deles e dos respectivos pais. Ele também afirmou que havia dado férias para toda a sua equipe antes da quarentena, e por isso não tinha shows marcados para as próximas datas.

Junto com Lorena Carvalho desde 2013 (e noivo desde o ano passado), o cantor conta que apesar de a noiva ter sofrido um aborto espontâneo no último ano, o casal ainda planeja ter filhos. "Tudo vem como ensinamento para gente, e nada que Deus faz é por acaso. Então agora a Lorena já está liberada para gente tentar de novo e logo logo vai dar certo, tenho certeza", afirma Lucco.

Através de vídeo nas redes sociais, ele brincou: "Sabe um dos lados bons da quarentena? As chances de uma gravidez aumentam em 1000% [...] Agora esse neném vem".