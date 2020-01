Lucas Lucco adota cadela que perdeu uma patinha após ser atropelada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lucco, 28, já tem uma nova moradora em sua casa. É a Lupita, uma cadelinha que ele adotou em Campinas, no interior de São Paulo.O animal não tem uma das patinhas traseiras porque se envolveu em um acidente com um trem. Esse foi um dos motivos que levaram o artista a querer adotá-la."Passei em Campinas/SP para conhecer a minha nova filhinha. Ela ganhou um paizão", divertiu-se em uma rede social."A todas essas pessoas dedicadas às causas animais no Brasil. Obrigado! Sem vocês nem sei o que seria desses anjos com patas. Jajá ela vai poder ir para casa", publicou.Lucco já tem outros cachorros em sua casa que farão companhia à Lupita. Um deles é um chow chow.