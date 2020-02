Lucas diz que guardar estalecas do "Big Brother" é uma estratégia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 20 voltou a registrar discussões entre os participantes na tarde deste sábado (15), dessa vez por conta da decisão de Lucas de não contribuir para a compra de comida da semana, apesar de ser o participante com mais estalecas (o dinheiro vigente no reality).Em conversa com Manu, Lucas afirmou que fez isso como estratégia e que um de seus objetivos era descobrir "quem era a pessoa que faz leva e traz, causando intriga na casa", que ele afirmou se trata de Pyong. Ele também disse que acha injusto usar suas 1.800 estalecas, enquanto outro brother têm apenas 50 para contribuir."Já não tinha harmonia [na casa] desde o começo. O pessoal que tinha 50 [estalecas] queria que colocasse tudo". Ele recordou ainda que chegou a propor divisão de comida proporcional ao valor dado, mas os brother não aceitaram. "Aí beleza, então vou colocar zero, é estratégia de jogo, e eu guardo minhas estalecas", concluiu ele."Se você tivesse acabado de entrar e estivesse completamente perdido, como a Bianca na primeira semana, quando todo mundo colocou um pouquinho para ajudar... Foi isso que aconteceu com o Daniel, ninguém ia ficar levando o Daniel nas costas, foi uma coisa dessa semana", disse Manu, lembrando que Daniel era quem tinha menos estalecas.O brother também recordou que as poucas estalecas de Daniel eram resultado das punições que ele recebeu dentro da casa. Pouco tempo depois, Lucas e Felipe ainda questionaram quantas vezes ele foi punido por usar de forma errada o microfone: "Dez, 15 vezes?" questionaram ele. Daniel respondeu que agora tem prestado atenção."Entendo seu argumento, mas acho que deveria ter colocado pelo menos um pouquinho pra disfarçar, vai trazer mais ranço", opinou Babu a Lucas. "O voto da casa já é em mim também, quatro ou cinco votos a mais não muda nada. Até facilita mais pra eles", concluiu o catarinense.