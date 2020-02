Luan Santana compra apartamento de R$ 7 milhões em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana, 28, é o mais novo proprietário de um luxuoso apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.De acordo com a Casa Vogue, o cantor desembolsou cerca de R$ 7 milhões por uma unidade de 387 m² no Yachthouse Residence Club. O edifício, quando estiver pronto, será um dos mais altos da América Latina.O condomínio, que será entregue em dezembro, terá duas torres de 81 andares. Cada apartamento tem 257 m², mas Luan arrematou também outras suítes, localizadas acima e abaixo de sua unidade.Entre os mimos de quem vai morar no local estão hidromassagem particular, vista para o mar e três vagas de garagem. Nas áreas comuns, haverá academia, piscina, spa, bar molhado, sauna, sala de massagem, banho turco, bar panorâmico, restaurante, salão de jogos, cinema, boate, quadra poliesportiva e diversas piscinas.Entre os vizinhos abastados está o jogador Neymar. Resta saber o quanto de tempo Luan passará em Balneário, já que no ano passado desembolsou R$ 18 milhões para comprar um imóvel em Alphaville, em São Paulo.