Lollapalooza Brasil é adiado para dezembro e mantém headliners

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição brasileira do festival Lollapalooza foi oficialmente adiada nesta sexta (13). O evento de três dias, previamente marcado para o começo de abril, agora vai acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro deste ano.

A causa da suspensão, como já havia acontecido com as edições de Chile e Argentina, é a pandemia do novo coronavírus, que tem provocado o cancelamento de eventos em todo o mundo.

"Seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, o Lollapalooza Brasil será realizado de 4 a 6 de dezembro de 2020", diz o comunicado oficial. "A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a nossa prioridade."

Além da nova data, o Lollapalooza Brasil anunciou que mantém suas três atrações principais, Guns N 'Roses, Travis Scott e The Strokes, um em cada dia. Informações sobre o resto da escalação do festival serão divulgadas "o mais rápido possível".

O comunicado ainda informa que os ingressos comprados para as datas originais serão válidos em dezembro. Também há a possibilidade de reembolso, mas a política de como fazê-lo ainda não foi revelada.