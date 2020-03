Livinho é contratado por Vampeta para jogar durante três meses no Osasco Audax

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oliver Decesary Santos, mais conhecido pelo nome artístico Livinho, 25, é um cantor brasileiro de funk paulista que acaba de ser tornar jogador de futebol profissional. Ele foi contratado pelo Osasco Audax, time do presidente Vampeta, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista.

Morador da zona norte de São Paulo, Livinho foi registrado no clube paulista no começo desta semana. O acordo do clube de futebol com o artista já está registrado e consta no site da Federação Paulista de Futebol. O contrato é de três meses, válido entre 2 de março e 31 de maio deste ano.

Livinho não deverá participar de todos os treinos, mas está à disposição do Adaux. Procurado, a assessoria do cantor confirmou a inscrição do cantor no clube paulista. Questionada se o funkeiro faria uma pausa na carreira para se dedicar ao futebol, a assessoria disse que não poderia comentar.

Corintiano fanático, Livinho começou a carreira musical em 2008 e teve seu primeiro álbum, "Vagabundo Romântico", lançado em 2016. Entre suas principais canções estão "Bem Querer", "Tudo de Bom", "Cheia de Marra" e "Fazer Falta".