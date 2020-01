Lexa viaja para Aspen para passar férias com Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 26, está passando as férias na neve, na cidade de Aspen, nos Estados Unidos. Quem se juntará na viagem com a cantora é a funkeira Lexa, 24, que embarcou este domingo (19).Para encontrar a amiga, Lexa está indo preparada: leva consigo algumas bebidas alcoólicas do Brasil, a pedido de Anitta. "Estou no quarto e chegou essa encomenda aqui dela: é cachaça!", disse em seus stories do Instagram. Segundo a voz de "Paradinha", o estoque que levou para Aspen já acabou."Próxima parada: Aspen!!!! 3 dias de folgaaaaaaa! Nem acredito! Tô chegando, Anitta!", disse a funkeira em seu Instagram, junto de foto no aeroporto.Após a agitação do final do ano e antes do movimento do carnaval, Anitta foi passear nos Estados Unidos e já disse que não vai repetir roupa. Então, vai passar os looks que já usou para Lexa, inclusive os da última vez que esteve em Aspen.A parceria das cantoras não é de hoje. Recentemente, as duas estiveram juntas na música "Combatchy".