Lexa se posiciona sobre suposto assédio de Petrix a Bianca no BBB 20: "Estou com ódio"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (25), Lexa, 24, usou seu Twitter para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo suposto assédio de Petrix, 27, a Bianca Andrade, 25, no BBB 20 (Globo). Direta, a cantora mostrou-se revoltada com a postura do atleta. "Genteeee, é um absurdo o que esse Petrix fez com a Bianca! Eu tô com ódiooooo".Grande parte dos comentários dos seguidores de Lexa eram de apoio a postagem e pediam que o ginasta fosse expulso do reality. A emissora exibiu as cenas que geraram a polêmica entre Petrix e Bianca na noite deste sábado, mas sem citar a possibilidade de assédio. Isso fez com que alguns internautas reclamassem da falta de posicionamento da emissora carioca em relação ao ocorrido no perfil da cantora.A primeira festa do BBB 20, que aconteceu na noite de sexta-feira (24), foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Um dos principais motivos foi acerca do momento em que Petrix segurou e balançou os seios de Bianca."Peguei viu?", diz o ginasta. "Foi ótimo", responde Boca Rosa. O momento aconteceu enquanto os dois dançavam juntos na festa, e a influenciadora parecia estar alcoolizada.Os poucos segundos foram suficientes para que internautas questionassem a ação de Petrix e levantarem a hashtag "Petrix Expulso" e "Fora Petrix", acusando-o de tocar nos seios da influenciadora sem um prévio consentimento. "Ele se aproveitou de uma pessoa que estava totalmente fora de si, isso é crime", afirmou uma internauta.