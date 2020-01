Lexa chora ao anunciar trio elétrico no Carnaval de São Paulo um ano depois de levar golpe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano depois de levar um golpe, a cantora Lexa anunciou na noite desta segunda-feira (27) que terá um trio elétrico no Carnaval de São Paulo. Chorando, ela contou no Instagram que a apresentação ocorrerá no próximo dia 16 de fevereiro, na avenida Marquês de São Vicente.No dia 10 de março de 2019, a cantora se apresentaria na mesma via, mas contou que levou um golpe e o trio elétrico que ela tinha contratado não apareceu. "Trabalhei muito para pagar esse trio. Paguei, e a pessoa responsável sumiu com o meu dinheiro e sumiu com o trio", disse ela, na ocasião.Lexa afirmou nesta segunda que ela ainda não esqueceu o que aconteceu. "Eu tive muitas sessões no psicólogo e mesmo assim não superei a dor que eu vivi. Desculpa, sou fraca, sou humana e não finjo nada. A dor de trabalhar, pagar e não receber...e além, de não viver o meu sonho me dói até hoje... dia 16 de fevereiro terei finalmente o meu trio, espero vocês aqui de São Paulo", escreveu ela, na rede social.No vídeo, ela aparece chorando e dizendo: "Vai ser lindo".