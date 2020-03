O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Letícia Colin, 30, falou em suas redes sociais na manhã deste sábado (28) como está sendo sua quarentena na companhia do marido, o ator Michel Melamed, 44, o filho do casal, Uri, de apenas quatro meses, e a mãe da atriz Ana, 71. Minha mãe veio pra cá há 17 dias. "Dois cachorros com 1 que aqui já vivia, + 1 gato. Bela força tarefa. Nós 4 humanos estamos juntos! Restritamente nós 4. Ninguém mais entra nem sai! Nem honrados entregadores, nem vizinhos queridos, apenas o vento", iniciou a artista.

Aos poucos ela foi descrevendo de forma poética a rotina de união da família, comparando-os a animais na savana e destacando o fato de seu pequeno grupo ter pessoas com diferentes idades e perfis. "Somos destemidos. Não há outra alternativa. Aqui na nossa savana todo mundo ajuda e principalmente protege a todo momento os mais vulneráveis. Esmero, disciplina e paciência. Assim se faz uma savana. Estamos cansados mas teimosos na vigilância. É apenas o início desse ciclo, é sim gente, os bichos sabem".

Colin - que ilustrou a postagem usando uma imagem de sua mãe com o neto nos braços --finalizou falando sobre a importância do amor e união neste momento de isolamento social. "Savanas em toda parte. Para posteridade essa imagem do pequeno Uri e da gigante Dona Ana. União e luta nessa quarentena que nenhum dos dois nunca tinha visto acontecer. Nossos tesouros guardados aqui em casa. Tesouros são o que importam. Tesouros de carne humana".

A artista deu à luz seu primeiro filho em 14 de novembro de 2019, na maternidade da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O filho do casal, que está junto desde 2016, nasceu de parto normal. A partir da próxima segunda-feira (30), a atriz poderá ser vista na reprise da novela "Novo Mundo" (Globo), na qual deu vida à princesa Leopoldina.