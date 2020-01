Leonardo DiCaprio ajudou a salvar homem perdido em mar no Caribe, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Leonardo DiCaprio, 45, conseguiu salvar a vida de um homem que caiu de um barco durante a viagem que fez ao Caribe, em dezembro.Segundo a revista People, o ator de "Titanic" estava em um barco alugado com sua namorada e alguns amigos no dia 30 de dezembro, quando soube que um homem havia caído de um iate."Leo, seus amigos e o capitão do barco decidiram participar da busca, e seus esforços resultaram no salvamento da vida de um homem", disse uma fonte à People.Ainda segundo a publicação, o homem estava na água havia 11 horas e foi encontrado com segurança cerca de uma hora antes do anoitecer e de uma tempestade.