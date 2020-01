Leonardo aparece empurrando Ferrari em vídeo: 'De que adianta se não põe gasolina?'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Leonardo, 56, não perde a piada. O artista sertanejo compartilhou com seus seguidores do Instagram um momento inusitado com uma Ferrari: ele estava empurrando o carro de luxo, enquanto alguém sentava no banco do motorista.



"De que adianta ter Ferrari se não coloca gasolina? Por isso ando de 'caminhoneta'", disse no vídeo. Na legenda, escreveu "Marque seu amigo que só anda na banguela", e usou a hashtag "liso".