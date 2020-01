Laura Neiva diz que desejo de ter parto normal não foi possível com primeira filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um longo relato no Instagram, a atriz Laura Neiva, 26, contou que se preparou durante toda a gestação para ter um parto normal, mas foi necessária uma cesárea para o nascimento de Maria, sua primeira filha com o marido, o ator Chay Suede. A menina veio ao mundo no dia 26 de dezembro.Acompanhado do texto, Laura publicou uma foto sua durante o trabalho de parto. Ela também agradeceu o apoio das fisioterapeutas que a acompanharam desde o início da gestação e que continuam a apoiando no puerpério."Escolhi elas [as fisioterapeutas Alessandra Sonego e Thalita Freitas] como minhas acompanhantes para ajudar trazer ao mundo a pessoa que eu mais ia amar, no dia mais importante da minha vida. Meu trabalho de parto durou várias horas, fizemos todo o possível para Maria vir ao mundo da maneira mais natural possível, mas no fim, foi por meio de uma cesárea necessária que Maria nasceu. Obrigada Alessandra Sonego e @thali.freitas por tudo que fizeram durante os últimos meses por mim e continuam comigo no meu puerpério", escreveu.Chay Suede e Laura Neiva se casaram em fevereiro de 2019, após cerca de quatro anos de relacionamento. Eles tiveram algumas idas e vindas e já tinham até desmarcado a primeira data de casamento anunciada. Depois reataram e oficializaram a união.Em outubro, Laura Neiva desfilou para a marca Handred na São Paulo Fashion Week. A atriz usou um look transparente, que mostrava a sua barriga de grávida.Chay Suede acompanhou o desfile da amada na primeira fila. "Ela estava linda, eu quase chorei aqui. Ela é uma mulher que tem mudado a minha vida. Já estou meio babão pela gravidez dela, estou curtindo muito cada etapa e hoje fiquei emocionado", contou ele.O ator está na novela das 21h "Amor de Mãe", como Danilo, filho de Thelma (Adriana Esteves).