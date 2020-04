Larissa Manoela e padre Fábio de Melo reagem a ato racista de empresário contra Maju Coutinho

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o empresário Rodrigo Branco proferir falas racistas sobre Maju Coutinho e a participante Thelma do BBB 20, famosos que têm contato com ele resolveram se manifestar.

O padre Fábio de Melo publicou um vídeo em seu Instagram na noite desta quarta-feira (1º), no qual o brother Babu, também do BBB20, fala sobre preconceito. Na legenda, Fábio escreveu: "Em poucos minutos ele nos recordou que precisamos ressignificar o que dizemos".

Ele continuou, dizendo que Rodrigo Branco proferiu "agressões verbais" às mulheres negras, e que "sua fala me estarreceu". "Rodrigo é um irmão que a vida me deu. Mas não assumo sua defesa. Não compactuo com o que ele disse. Mas não o abandono, pois sei que ele jamais me abandonaria", escreveu.

"Precisamos de uma profunda mudança de mentalidade. Thelma e Maju são duas mulheres grandiosas, mas não o são porque são "pretas". São porque são [...] Eu estou muito triste com o acontecido. E queria que tudo isso nos ensinasse. Pode ser que você também tenha algo a ser corrigido na mentalidade e suas expressões. Apresse-nos. Para que ataques como o do Rodrigo não se repitam", concluiu.

Além do padre, se manifestou a atriz Larissa Manoela, que também compartilhou o vídeo de Babu em seu perfil no Instagram. Na legenda, a artista afirma que ela e seus pais tiveram um "choque enorme" com a atitude vinda de "uma pessoa que nós conhecemos e que até então não tinha tido esse comportamento insensato".

"Incrivelmente o tema racismo debatido desde antes de ontem nessa rede social chegou dentro do BBB, sem eles ao menos saberem o que se passa aqui fora. [...] Babu, Thelma, Maju e nenhuma pessoa preta merece passar por tamanho preconceito. Não dá para aceitar ofensa, diminuição, julgamento, demérito, injúria. Não compactuo com nenhuma palavra dita através de uma live feita nessa rede. Esse episódio me deixou estarrecida, indignada e, ao mesmo tempo, enganada", diz ela.

"Eu mesma interpretei uma personagem racista e confesso que sofria de verdade e que ficava muito mal ao interpretá-la. Mas fora do set sempre passei valores morais contrários aos da ficção, procurando conscientizar as pessoas de quão grave era essa atitude", completa.

ENTENDA O CASO

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda-feira (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.

Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado."

A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar".

"Falei um monte de merda. [sic] Não falei nada como eu penso, queria explicar o que queria falar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra coisa, fui totalmente racista", continuou. "Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Por isso é bom ter amigos. [...] Eu sei escutar".

Em resposta, nesta quarta-feira (1º), Maju acionou seus advogados para avaliar a possibilidade de processar o empresário Rodrigo Branco, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A ação segue a mesma linha do que já tinha anunciado a família da BBB Thelma.