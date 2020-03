Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primogênita das Kardashians, Kourtney Kardashian, 40, gerou polêmica ao compartilhar um trecho da bíblia cristã em suas redes sociais nesta quarta-feira (18).

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a socialite procurou respostas para o surto que vem causado milhares de mortes ao redor do mundo. Na imagem publicada em sua página do Twitter, o trecho bíblico destacado pede para "as crianças prestarem atenção."

"Sempre que eu seguro a chuva ou envio gafanhotos para comer as colheitas, ou envio uma epidemia no meu povo, se eles orarem por mim, se arrependerem e se afastarem do mal que estão fazendo, então eu os ouvirei no céu, perdoarei seus pecados e tornarei a sua terra próspera novamente", dizia a mensagem.

Entretanto, alguns seguidores de Kourtney não entendem bem a mensagem. "As pessoas estão morrendo com isso", escreveu um internauta em resposta ao tuíte da irmã da Kim Kardashian.

"Acreditar em Deus é lindo, não é? Eu acredito mas ao mesmo entendo que é fácil para mim, que tenho uma vída normal, leio a bíblia, rezo e tentor ser uma boa pessoa, mas nem todos pensam dessa forma", rebateu outra seguidora.

Já um internauta concordou com a mensagem compartilhada por Kourtney. "Esse é o jeito de Deus falar conosco. Todos nós precisamos trabalhar juntos, em todos os países, todas as religiões. Essa epidemia não discrimina. É tempo para a humanidade se unir e encontrar uma soluação, ajudando um ao outro."

A situação do surto da Covid-19 é alarmante na Europa. O número de mortes por causa do novo coronavírus na Itália ultrapassou o da China nesta quinta (19), com mais 427 casos em um dia, a Itália tem agora 3.405 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos. A Itália é o país mais afetado pela pandemia na Europa, e responde por cerca de três quartos das mortes decorrentes de coronavírus no continente.