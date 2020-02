Kleber BamBam recorda participação no BBB e mostra carro novo avaliado em R$ 800 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fisiculturista e vencedor do primeiro Big Brother Brasil (Globo), Kleber Bambam, 42, usou suas redes sociais nesta terça-feira (11) para falar sobre as oportunidades que teve após participar do reality, em 2002. Ele também aproveitou para mostrar seu carro novo, um Cadillac Escalade."Mais um sonho realizado. Como dia 14 de fevereiro é meu aniversário, já antecipei meu presente. Sempre sonhei em comprar esse carro, um Cadillac Escalade. Só lembrando que fiz aniversário dentro do BBB 1, em 2002, e hoje, vendo os participantes do BBB 20, lembro de todas as oportunidades que surgiram depois de ser campeão."O Cadillac Escalade não é vendido oficialmente no Brasil, mas pode ser importado. O modelo 2018 sai a partir das R$ 800 mil, mas pode chegar a R$ 1 bilhão com blindagem.Bambam, que recebeu o prêmio de R$ 500 mil na época, vive hoje em Las Vegas, nos EUA, e se dedica ao fisiculturismo. Ele chegou a investir em construção civil, imóveis, pontos comerciais em shoppings, mas hoje acumula prêmios em concursos de fisiculturismo e divide seu dia a dia com os seguidores em redes sociais.Em 2013, ele chegou a voltar para o BBB, mas não aguentou a pressão e pediu para sair na segunda semana do programa. "O BBB abriu várias oportunidades na minha vida e uma delas é comprar esse carro também. Tinha o sonho de ter esse carro desde 2007, quando morreu em Hollywood", afirmou em sua conta no Instagram.