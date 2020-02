Kim Kardashian revela mansão minimalista e internautas sugerem nova decoração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É uma mansão, mas está completamente vazia. O brasileiro que não perde a oportunidade de criar um meme, abusou das fotos divulgadas por Kim Kardashian de sua mansão. A residência minimalista e monocromática foi capa da revista de decoração Architetural Digest.Quadro de santos e da Santa Ceia, animais de estimação e até aquela toalha da vovó toda colorida estão entre as sugestões dadas, principalmente por brasileiros.Há ainda quem colocou o ambiente em cenários de filmes ou incluiu cenas de videoclipes hipercoloridos para levar um pouco mais de alegria ao ambiente.A casa fica no subúrbio de Los Angeles e a decoração foi feita pelo designer belga Axel Vervoordt. "Vimos essa casa incrivelmente extravagante enquanto passeamos pelo bairro. Eu tinha acabado de ter o North, e estávamos caminhando muito para que eu pudesse eliminar parte da gordura do bebê", afirmou Kim, em entrevista à revista."Eu realmente não conhecia o estilo de Kanye naquele momento, mas eu pensei que a casa era perfeição. Kanye estava menos entusiasmado. Ele disse: 'É viável'. Depois de sete anos e mais três filhos, o casal decidiu investir na mansão e personalizá-la. A socialite diz, na entrevista, que aprendeu muito com decoração com o marido, que tem sensibilidade para o tema."Kanye e Kim queriam algo totalmente novo. Não falamos sobre decoração, mas um tipo de filosofia sobre como vivemos agora e como viveremos no futuro. Mudamos a casa a purificando, e continuamos mudando o ambiente com a intenção de deixá-lo cada vez mais puro", explicou Vervoordt.No entanto, Kim disse que era a voz a funcionalidade, enquanto Kanye e o decorador tirava tudo, ela lembrava: "Precisamos de gavetas".