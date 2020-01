Kevinho assume namoro com modelo Gabriela Versiani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kevinho, 21, está com um novo amor. O funkeiro assumiu namoro com a modelo Gabriela Versiani, 21, neste domingo (19), com texto apaixonado no Instagram."O que falar sobre você, baby? Desde que nos conhecemos há um tempo atrás, me apaixonei pelo ser humano de luz que você é e por ser ainda mais linda por dentro! Tenho muita sorte em poder te ter por perto e sentir essa sua energia que me traz calma e felicidade!", escreveu o cantor.Com uma foto e um vídeo dos dois, e uma terceira imagem só da amada, ele continuou na publicação: "Saiba que você já é muito especial pra mim e te conhecer foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos tempos", concluiu.Versiani não deixou de responder à declaração e comentou: "Você me faz chorar, ta?? Eu não tava preparada", disse."Ter você por perto é estar sempre com o coração em festa, baby! Sua energia e sua forma de viver a vida é a coisa mais linda de se ver. [...] Amo estar perto de você! Obrigada por dividir isso comigo! Você é luz e eu te admiro muito!", escreveu a modelo.Desde o início do ano, Kevinho e Versiani vinham dando indícios de que estariam juntos. O cantor está solteiro desde o fim do relacionamento com Flávia Pavanelli, 22. Já a modelo, terminou com a DJ Bárbara Labres, que fez sucesso na Central da Copa.