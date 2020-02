Keith Richards anuncia que parou de fumar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Keith Richards, 76, anunciou que parou de fumar. O guitarrista dos Rolling Stones disse em entrevista à estação de rádio Q104.3, de Nova York, que está sem cigarro desde outubro de 2019.



"Feito isso, já estive lá", disse o músico. Há um ano, Richards já tinha chamado a atenção ao dizer que parar com o cigarro era "mais difícil do que parar com a heroína".



Na entrevista para a rádio, o guitarrista afirmou que está tentando entrar em uma jornada mais saudável antes do recomeço da turnê No Filter, que deve voltar em maio. Richard disse que ele e Mick Jagger perceberam que estavam empurrando com a barriga.



Em outra entrevista, de 2018, o músico já tinha dito que estava bebendo menos -ele afirma ainda tomar um copo de vinho ou cerveja- e que não acha as drogas de hoje interessantes.

