Kauan, dupla com Matheus, anuncia chega de terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, usou as redes sociais na quarta-feira de Natal (25) para anunciar a chegada de mais um filho na família. Ele é casado com Sarah Biancolini e os dois já são pais de Bernardo e Sophia."Esse Natal vai ser ainda mais especial porque agora somos cinco! Tem mais um baby chegando aqui, Deus me deu mais um presente", escreveu o cantor em uma publicação. "Quero muito agradecer por esse ano incrível, de aprendizado e também ensinamento. Declaro em nome de Jesus que meus filhos e minha família estejam sempre na presença de Deus", concluiu a mensagem.Após seis anos juntos, Kauan e Biancolini se casaram oficialmente em dezembro de 2018. Na época, o cantor contou em entrevista a revista Quem que os dois são bastante unidos. "Ela é uma guerreira, uma mulher incrível e batalhadora, uma super mãe. Escolhi compartilhar com ela todos os momentos da minha vida, os bons e ruins. Nos completamos."Neste ano, a dupla Matheus e Kauan completou dez anos de carreira. Para comemorar o marco, eles lançaram o projeto "Tem Moda Pra Tudo", com 12 faixas, CD e DVD. Ainda por conta da data, eles planejam um DVD especial que deve ser gravado no início de 2020 e terá uma "vibe retrô", cantando músicas antigas em novas roupagens."Tem um DVD! Mais um em comemoração aos 10 anos de carreira. Queremos um DVD de dez anos realmente trazendo desde as primeiras músicas, com roupagens novas, até os sucessos atuais. Vai ser bem legal", afirmou a dupla, em entrevista ao site F5.