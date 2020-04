Katy Perry revela sexo do bebê que está esperando

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar a gravidez ao aparecer com um barrigão de cinco meses no clipe da música "Never Worn White", Katy Perry finalmente compartilhou com os fãs o sexo do bebê que está esperando. Com uma foto do rosto do noivo Orlando Bloom coberto de glacê cor-de-rosa, a cantora anunciou no Instagram: "É uma menina!". Jogar uma torta de cor azul ou rosa na cara dos futuros pais é uma das formas de contar para família e amigos o gênero da criança em chás de revelação nos Estados Unidos.

Juntos desde 2016, Katy e Orlando ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2019. Com nascimento previsto para julho deste ano, a criança será a primeira filha da cantora. O ator já é pai de Flynn Christopher Bloom, 11, fruto de seu relacionamento anterior com a supermodelo australiana Miranda Kerr.