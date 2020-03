Katy Perry e Orlando Bloom adiam casamento por conta de coronavírus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento de Katy Perry e Orlando Bloom deve ser adiado por conta do surto de coronavírus que se espalha pelo mundo. De acordo com uma fonte da revista People, o casal estaria preocupado porque a cerimônia seria no Japão.

"Seria no Japão, para 150 convidados. Katy estava muito animada para andar até o altar grávida", diz a fonte. "Eles estavam superfelizes que todos os detalhes do casamento finalmente estavam prontos, mas agora terão que dar uma pausa graças ao Coronavírus".

A preocupação é ainda maior agora que Perry anunciou que está grávida, por meio do clipe da música "Never Worn White", na noite desta quarta-feira (4).

Segundo o jornal Daily Mail, o filho do casal nascerá no verão do hemisfério norte, que acontece de junho a setembro. Orlando já tem um filho, Flyn, de 9 anos, fruto de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr.

Noivos há um ano, Perry e Bloom já deram detalhes de seus planos de casamento à revista Stellar Magazine, afirmando que estão tranquilos quanto aos preparativos da cerimônia, que deve acontecer ainda em 2020.

"Não se trata de festa, mas sim de uma reunião de pessoas que nos ajudam quando as coisas ficam realmente difíceis. É assim que é quando você está com alguém que te desafia a ser o seu melhor ", diz Perry.

Analisando o termo "bridezillas" (em português, "noivazila", em referência às mulheres que se estressam com os preparativos), a cantora afirma ser uma "bridechilla" ("noivatranquila").

O casal começou a namorar em 2016, mas se separou por volta de março de 2017. Eles reataram no início de 2018 com uma viagem para as Maldivas. Depois disso, em fevereiro de 2019, Perry e Bloom ficaram noivos.