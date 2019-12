Kanye West deve fazer show em São Paulo, mas não no aniversário da cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West não deve mais se apresentar no aniversário de São Paulo, conforme noticiado anteriormente. No entanto, o artista virá para o Brasil, em breve.A sua vinda está sendo negociada para uma outra data pelo empresário Alexandre Allard, responsável pelo empreendimento Cidade Matarazzo. A informação é da revista Veja.No dia 17 de dezembro, a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S.Paulo afirmou que o governador João Doria negociava com o artista para um show na festa de aniversário da capital, em 25 de janeiro.West lançou uma opera show "Nebuchadnezzar" ("Nabucodonosor") recentemente e deve trazer esse espetáculo ao Brasil.O artista estreou a apresentação em novembro no Hollywood Bowl, em Los Angeles (Califórnia), sob direção da artista italiana Vanessa Beecroft, parceira de West e responsável pela marca Yeezy, cujos produtos foram fabricados em colaboração com a Adidas.Ela será sobre o rei babilônico Nabucodonosor, com o qual West se comparou recentemente em uma entrevista, assegurando que, assim como ele, sofre de bipolaridade. "Nabucodonosor foi diagnosticado com um distúrbio bipolar e permaneceu rei", disse o rapper à Apple Music.Para alguns observadores, o aumento da fé do artista -que fica claro com esta ópera e com seu último álbum "Jesus is King"- está ligado à sua luta pessoal contra a bipolaridade.