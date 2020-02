Kamilla Salgado acredita que influenciadores não levam vantagem no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kamilla Salgado, 32, e Eliéser Ambrósio, 35, que acompanharam o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo, no Anhembi, deram suas opiniões sobre a edição comemorativa de 20 anos do Big Brother Brasil.Para quem não lembra, o casal se conheceu e apaixonou no BBB 13. Ele participando pela segunda vez do reality e ela vinda da casa de vidro. A paraense, inclusive, comparou a própria experiência com o que ocorreu no BBB 20, quando os participantes da casa de vidro foram confinados com informações privilegiadas sobre o andamento do jogo dadas pelo público."A única coisa que sabíamos da casa era a respeito dos participantes de outras edições que já estavam na atração", explica Salgado, para quem o fato de haver pessoas já conhecidas do grande público, não influencia o resultado final do jogo."No ano em que participei a disputa era entre novatos e BBBs de edições antigas. Este ano influenciadores e anônimos. Muita gente pensa 'com certeza os influenciadores terão vantagens e vão ganhar'. Não é bem assim. Na nossa edição ganhou a Fernanda [Keulla], 33, que era uma novata", pontuou Salgado.Já Ambrósio, acha bacana a ideia de colocarem influenciadores na disputa e destaca, ainda, a forma como Tiago Leifert, 39, conduz o BBB. "Ele está dando uma linguagem diferenciada à atração, mais atual".Casados desde 2016, os ex-BBBs falaram sobre o desejo de serem pais. "Queremos ter um filho esse ano ainda", contou Salgado, animada. Os dois ainda declararam torcida pela escola campeã do Carnaval 2019. "Somos palmeirenses, torcemos pela Mancha", disse Salgado.