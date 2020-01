Justin Bieber tem doença de Lyme; saiba mais sobre a enfermidade causada por carrapato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Justin Bieber, 25, teve uma depressão profunda no ano passado por sofrer com alguns sintomas que nenhum médico conseguia decifrar a causa. Porém, no final de 2019, ele descobriu que tinha a doença de Lyme.De acordo com Dr. Hélio Bacha, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, o diagnóstico é muito difícil e muitas vezes os sintomas são facilmente confundidos como provenientes de outras doenças."A doença tem uma causa infecciona e é causada por picada de carrapato. A bactéria é a borrelia que é como se fosse um primo da bactéria que causa a Sífilis, mas Lyme não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível", conta o especialista.Ele explicar os motivos de Bieber ter demorado tanto a saber o que tinha. "Durante muito tempo essa doença parecia reumatológica, alérgica. Descobrir é complicado. Ela leva esse nome porque nos Estados Unidos houve uma época dessa enfermidade bastante concentrada na cidade de Lyme."O médico explica que Lyme pode causar infecção aguda e que posteriormente, em alguns casos, pode gerar artrite crônica, doença cardíaca e sintomas neurológicos. No Brasil, de acordo com ele, ainda não há testes sorológicos comprovadamente sensíveis a ponto de desmembrar a dimensão da doença por aqui. "Já vi casos de doenças com diagnóstico e tratamento de Lyme que não era Lyme, era doença reumatológica", conta Bacha, mais uma vez reforçando que é complicado descobrir a doença.O tratamento é todo a base de medicação, em casa mesmo. A pessoa não precisa ficar acamada, a não ser que haja recorrência e evolução de um caso já avançado.A doença de Lyme não é tão comum, e cidades urbanas não costumam ser o foco de transmissão. Porém, caso a pessoa seja picada por carrapato, é preciso procurar um médico o mais rápido possível.