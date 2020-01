Justin Bieber precisa sair de academia para que Taylor Swift treine sozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que Taylor Swift, 30, não gosta de ser observada enquanto malha.De acordo com o portal americano TMZ, a cantora resolveu ir à academia neste sábado (18). Quando ela chegou, os funcionários do local pediram para que outros clientes fossem embora.Só que entre eles estava Justin Bieber, 25, cujos rumores apontam não ser muito querido pela voz de "Lover", principalmente por ela ser muito amiga de Selena Gomez, ex do canadense.Quando Taylor chegou à academia de West Hollywood, funcionários informaram aos seguranças de Justin que ele precisaria sair. Ele, no entanto, disse que terminaria seu treino antes.Mas o pedido para que o cantor de "Yummy" deixasse o local não tem qualquer relação com supostas desavenças dos artistas: Taylor havia agendado um horário particular na academia e, por coincidência, lá estava Justin quando ela chegou.