Juliana Paes posa nua em ensaio fotográfico de Dia das Mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Paes, 40, fez uma breve homenagem para o Dia Internacional das Mulheres comemorado neste domingo (8). A atriz posou completamente nua em frente as lentes do fotógrafo Paulo Edu, que compartilhou o registro em sua rede social.

"Na semana da Mulher, escolher uma para homenagear diante de tantas guerreiras é uma tarefa difícil. Por isso, prefiro escolher adjetivos: mães, esposas, talentosas, poderosas, batalhadoras, feliz e lindas. Aqui, muito bem representadas por Juliana Paes", escreveu o fotógrafo.

"Sintam-se homenageadas", concluiu Edu. Juliana Paes logo comentou na publicação: "Ahhhh que lindo que ficou isso!!" (sic).

Nos comentários, internautas elogiaram clique e a atriz. "Que mulher, que representação para nós mulheres", escreveu uma usuária da rede social.

No Carnaval deste ano, Juliana Paes escolheu viajar com a família para Fernando de Noronha e Jericoacara, ao lado dos filhos Pedro e Antônio. Paes foi substituída por Paolla Oliveira no cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio.

Seu último trabalho nas telinhas foi na novela "A Dona do Pedaço" (Globo). Ainda sem data para voltar, a atriz que viveu a personagem Maria da Paz compartilha as férias nas redes sociais.