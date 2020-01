Jude Law diz que faz jejum intermitente para poder curtir um grande banquete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jude Law, 47, afirmou que adotou a dieta do jejum intermitente por um motivo especial. Ele acha que vale a pena "morrer de fome" regularmente para poder desfrutar banquete excessivo de vez em quando.No jejum adotado pelo ator, ele só come oito horas por dia entre o meio-dia e às 20h, segundo revelou durante uma entrevista à revista americana Vulture."Adoro restringir o que estou comendo. Realmente passo fome e bebo apenas água, ou me restrinjo a legumes. Por outro lado, adoro os banquetes em que há tipos de alimentos diferentes, inclusive, vinhos", afirmou o ator.Depois da primeira temporada da polêmica "Young Pope", da HBO, Law estreia ainda em janeiro a continuação da série, "The New Pope", em que estrela ao lado de John Malkovich.O diretor da produção Paolo Sorrentino afirmou que, apesar de todos os cuidados que Law tem com sua saúde e beleza, ele não gosta de ser visto como galã. "Ele não gosta do fato de que, para o mundo, ele é um símbolo sexual", diz Sorrentino. "Gosto de ser provocativo com ele e dizer: 'Tenho uma ideia do fato de que você é um homem bonito.' Ele adoraria me matar. Mas, então, ele diz: 'Sim, eu farei isso'".