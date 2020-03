O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Loreto, 35, decidiu sair de casa -mesmo em meio à quarentena como forma de prevenção contra o novo coronavírus- para curtir um tempo com a nova namorada na praia.

Loreto foi flagrado aos beijos com a DJ Bruna Lennon, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24). Com clima de romance, os dois foram vistos trocando carinhos durante o passeio ao ar livre.

Em suas redes sociais, Loreto permanece discreto com a vida pessoal, principalmente após o término conturbado do seu casamento com a atriz Débora Nascimento, com quem tem uma filha, Bella, de dois anos.

Já por sua vez, Débora Nascimento, 34, disse que está isolada em São Paulo à espera do resultado do exame para saber se está com o novo coronavírus. A atriz contou que deixou Bella com Loreto durante esse tempo, para previnir a pequena.

"A vontade de ir para o Rio [era grande]. Precisava saber se era gripe ou se não era", confessou Nascimento em sua rede social.

Após a turbulenta separação, os dois dizem que mantém uma boa relação. "Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros", afirmou a atruz em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

Na época, início de 2019, o término aconteceu por insinuações de traição que envolviam até mesmo Marina Ruy Barbosa, par romântico de Loreto em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Loreto admitiu ter errado com a então mulher, que não o o perdoou, pondo fim, assim, ao casamento.

A fila para Débora Nascimento andou logo. Em outubro de 2019, a atriz assumiu o namoro com o médico Luiz Perez, mas, por toda a exposição que sua vida pessoal teve, evita se aprofundar sobre o romance, tanto nas redes sociais como nas entrevistas.

No momento, a recomendação é para que os brasileiros fiquem em suas casas, como forma de não disseminar a Covid-19. O número de mortes pelo novo coronavírus subiu de 46 para 57 nesta quarta-feira (25), segundo o Ministério da Saúde.

O país já soma ao menos 2.433 casos confirmados do novo coronavírus. Até terça, eram 2.201 registrados. Entre os registros, o maior volume é registrado em São Paulo, com 862 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 370. Os casos, porém, já ocorrem em todas as regiões do país.