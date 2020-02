José Loreto e Milhem cortaz marcam presença na 1ª noite do camarote Allegria na Sapucaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais camarotes do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o Allegria recebeu diversos famosos na noite desta sexta-feira (21) para acompanharem os desfiles das escolas de samba.Dentre as personalidades estavam José Loreto, Milhem cortaz, Karen Junqueira, Ju Xavier, Ricky Tavares, Juliana Alves, Beto Silva, Thiago Rodrigues, Flávio Canto, Thiago Magalhães e Mario Bulhões. Os artistas chegaram até o dia amanhecer, na manhã deste sábado (22).No camarote, os convidados curtiram o som de diversos DJs e show do mestre do samba Jorge Aragão, com seus sucessos. Eles também puderam conferir de perto o primeiro desfile oficial de 2020, com o grupo de acesso.Essa foi a primeira noite dos sete dias de Carnaval. Quem também curtiu na Sapucaí foi Juliane Araújo, Sharon Menezes, Luan Santana, Thiago Gagliasso, MC Rebecca, Ronny Kriwat e outros famosos.