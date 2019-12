José de Abreu pede namorada em casamento com anúncio feito por mergulhadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José de Abreu, 73, pediu a namorada Carolynne Junger, 22, em casamento durante o jantar de Natal. Ele fez o anúncio pelas redes sociais na noite desta terça-feira (24).No vídeo divulgado, eles estão em um restaurante cercado por um aquário. De repente, aparecem mergulhadores com a placa "Will you marry me?" (Você se casaria comigo?"). Abreu estendeu a aliança à amada, e ela aceitou."Ontem pedi minha amada em casamento e ela aceitou. Que seja o primeiro de muitos natais juntos. Te amo, Carol, mais que imaginas. Feliz Natal", escreveu o ator.Na sequência, Abreu afirmou que os dois vão passar a virada de ano em Bangkok (Tailândia), no mesmo hotel onde foram filmadas as cenas do longa "Se Beber Não Case 2".Em maio deste ano, Abreu foi fotografado com a nova namorada, que é 51 anos mais nova do que ele, em um show de Caetano Veloso com os filhos. A apresentação ocorreu no Aterro do Flamengo, no Rio. Caetano também publicou uma foto com os dois no camarim.Junger conheceu o namorado na praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo reportagem do UOL. A maquiadora, porém, apesar de confirmar o romance, não quis dar detalhes sobre tudo.Natural de Niterói, ela costuma publicar muitas imagens em viagens e perto da natureza no Instagram. Em 2018, Carol fez uma participação especial na série "Sob Pressão", da Globo.Já na conta de Abreu no Twitter, o artista publicou a foto ao lado da namorada e do músico Caetano Veloso. "Caetano está feliz? Nós também estamos", escreveu.Não é a primeira vez que José de Abreu namora mulheres mais jovens. Em 2008, ele foi casado com uma estudante de psicologia que na época era 35 anos mais nova. Em 2015, namorou uma cineasta de 40 anos, 28 anos a menos que ele.