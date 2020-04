Jorge e Mateus fazem live de 4 horas e fãs apontam aglomeração nos bastidores

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Jorge e Mateus fez uma apresentação ao vivo, via YouTube, na noite deste sábado (4) que chegou a ter 3,1 milhão de espectadores ao mesmo tempo.

Durante o show, que durou cerca de 4h30 e ainda está disponível na plataforma, a dupla incentivou os fãs a fazerem doações, conseguindo arrecadar 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool em gel e 200 cursos para a área da saúde, segundo informações divulgadas no perfil dos artistas no Instagram.

No entanto, espectadores apontaram uma aglomeração de pessoas nos bastidores do show. Durante a transmissão, circulou uma imagem que mostra a grande quantidade de pessoas por detrás das câmeras, contrariando a recomendação de isolamento social para evitar o avanço do novo coronavírus.

Na imagem é possível ver que a maioria das pessoas estão usando máscaras, inclusive um garçom. No Instagram Stories da dupla, é mostrado que a pessoa que filmava o show usava máscara de proteção. Procurada, a assessoria da dupla não se manifestou até a publicação deste texto.

A live ainda contou com uma "invasão" do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, que pegou os espectadores de surpresa. Em vídeo, ele reforçou a importância do isolamento.

"Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa. O show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente poder se abraçar", disse.