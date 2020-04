Jorge e Mateus e festival de Montreux são destaques do sábado de quarentena

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste sábado (4).

MÚSICA

A dupla sertaneja Jorge e Mateus faz, a partir das 20h, um show em seu canal no YouTube, com repertório montado com ajuda de pedidos dos fãs. No sábado passado (28), Gusttavo Lima alcançou mais de 10 milhões de pessoas ao vivo com sua apresentação, o que fez pipocarem pedidos de seguidores para que outros sertanejos repetissem a ideia.

O Montreux Jazz Festival, que acontece desde 1967, disponibilizou em sua plataforma online gratuitamente 56 shows de sua programação, alguns deles antológicos. É possível ver apresentações de nomes como Nina Simone, Johnny Cash, Marvin Gaye e James Brown, entre muitos outros.

ARTES PLÁSTICAS

O programa de vídeo da galeria Jaqueline Martins apresenta um diálogo entre as obras do artista plástico Rafael França (1957-1991) e do escritor Caio Fernando Abreu (1948-1996). Ambos retrataram, em seus respectivos campos, a vida dos jovens no contexto de utopia democrática e do enfrentamento do HIV no Brasil dos anos 1980.

A Bienal de Istambul, uma das principais mostras de arte do mundo, disponibilizará semanalmente dois filmes de artistas que fizeram parte de suas edições ao longo dos anos. A seleção começou nesta sexta (3) com obras do egípcio Basim Magdy ("13 Essential Rules for Understanding the World", ou 13 regras essenciais para entender o mundo) e do turco Volkan Aslan ("Home Sweet Home", lar doce lar).

CINEMA

Aos 82 anos, a atriz Jane Fonda reviveu no TikTok a lembrança de seus famosos vídeos de aeróbica, dando uma palhinha de um exercício num tapete de ioga. Era só um chamado para um protesto contra a mudança climática, mas vale a pena revisitar no YouTube seus vídeos antigos -principalmente quem precisa de um pouco de exercício.

E para os fãs de cinema brasileiro, o Canal Brasil está trazendo uma série de atores para entrevistas em seu canal no Instagram. Neste sábado, há bate-papos com Gregorio Duvivier, também colunista da Folha de S.Paulo, às 12h, e com Mariana Ximenes às 17h30.

ÓPERA

A Metropolitan Opera, de Nova York, segue sua programação diária de streaming de apresentações gravadas com uma performance de "Macbeth", de Giuseppi Verdi, realizada em 2014. É preciso se inscrever no site, que dá sete dias de acesso gratuito, para assistir à ópera.