Jonas Sulzbach defende Mari Gonzalez de indireta da Anitta sobre BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de estar curtindo as férias ao lado dos amigos em Aspen, Colorado, Anitta, 26, está acompanhando todas as novidades do BBB 20 que estreia nesta terça-feira (21) na rede Globo.A cantora acabou fazendo uma declaração polêmica em sua rede social e chamou atenção de Jonas Sulzbach, ex-participante do reality (2012) e marido de Mari Gonzalez, influencer digital que fará parte do elenco do programa neste ano."Estava conversando aqui com a Nanda e ela começou a me atualizar sobre o BBB, me falou que entrou um pessoal famoso, não sei o quê... só consigo pensar uma coisa: quem vai lavar a louça?", brincou Anitta em seu story.A intérprete de "Vai Malandra" continuou o questionamento em tom de deboche, segundo os internautas. "Quem vai varrer o chão? Quem vai fazer a comida?". Anitta também disse que está ansiosa para acompanhar o reality: "Quero muito ver."Após a declaração da cantora, o instrutor de Mahamudra Jonas Sulzbach apareceu em sua rede social falando sobre Gonzalez e afirmou que a influencer é boa de cozinha. "A bichinha cozinha muito bem. Sabe aquela comida que dá gosto de comer? Com tempero, aquela coisa deliciosa. Normalmente, na cozinha, eu lavo a louça, mas muitas vezes ela lava a louça".Sulzbach não parou por aí. O modelo alfinetou Anitta dizendo que a esposa "limpa muito bem o chão". "Como varre, como passa um pano. Fica tão limpo o chão, que a comida que ela cozinha dá pra comer do chão, com o garfinho ali ó!", contou o ex-brother.