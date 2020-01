Joaquin Phoenix, o Coringa, é preso em protesto nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete do personagem Coringa no filme de mesmo nome, o ator Joaquin Phoenix, que acaba de ganhar o Globo de Ouro de melhor ator por seu desempenho no longa, foi preso nesta sexta-feira (10) por protestar contra as mudanças climáticas em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos.A manifestação foi organizada pela atriz Jane Fonda que também já chegou a ser presa por quatro semanas seguidas no mesmo evento.O protesto acontece desde novembro em Washington e todas as sextas-feiras recebe gente famosa e adeptos.Segundo o The Washington Post, além de Phoenix, o ator Martin Sheen e a atriz Maggie Gyllenhaal também foram detidos pela polícia. Autoridades disseram que as prisões ocorreriam caso não houvesse colaboração e dispersão.Em seu discurso, Phoenix, que é vegano, falou sobre a importância de mudar hábitos, largar carne e laticínios e sobre as queimadas na Austrália.