João Baldasserini tem nome ligado a vídeo íntimo vazado e gera reação na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator João Baldasserini, o Zezinho da novela "Salve-se quem Puder" (Globo), teve seu nome ligado a um vídeo íntimo que vazou na internet, na noite de terça-feira (18). A gravação logo viralizou e o nome do artista se tornou um dos mais comentados nesta quarta (19) no Twitter.Baldasserini não se manifestou sobre o assunto. À colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a assessoria de imprensa do ator disse que não comenta a vida pessoal dos artistas. No vídeo, um homem, que tem o rosto parecido com o do ator, aparece se masturbando.Nas redes sociais, as reações foram diversas. " Eu estou passado com o vídeo do João Baldasserini", comentou um internauta.Outros criticaram o compartilhamento da gravação. "Pessoal podia pelo menos respeitar o João Baldasserini e a mulher dele e não compartilharem o vídeo. Deixem eles aproveitarem o bebê deles. Isso é chato. Se vazou, deixa a equipe dele resolver. Mas ficam compartilhando, expondo mais e mais", escreveu um deles."Entrei nos trends, vi o nome do João Baldasserini, achei que estivessem elogiando ele pela novela ou pela série, mas não, estão compartilhando um vídeo íntimo. Que coisa mais ridícula! Me admira quem compartilha e propaga esse tipo de intimidade. Aliás, é crime, caso não saibam", afirmou outro internauta.O ator se casou recentemente com Erica Lopes. Eles são pais de Heleno, três meses.