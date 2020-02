Jim Carrey é acusado de assediar repórter durante entrevista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jim Carrey, 58, está sendo acusado de assediar uma repórter após dizer à jovem, durante uma entrevista publicada nesta quarta-feira (12), que ela era a única coisa que restava alcançar em sua lista de desejos.O momento aconteceu quando o ator falava à jornalista Charlotte Long sobre sua carreira e seu papel no filme "Sonic". "No filme, Sonic tem uma lista de desejos. Fiquei pensando: depois de tudo o que você fez em sua carreira e na sua vida, ainda resta alguma coisa na sua lista de desejos?", questiona Long, que publicou o vídeo da entrevista no YouTube. "Só você", responde Carrey."Uau. Eu não sei o que dizer sobre isso", diz Long. "Apenas aceite", diz Carrey. Long insiste na pergunta, e o ator diz que já quis ganhar US$ 10 milhões (R$ 43,3 milhões), mas que isso já foi alcançado.A cena desagradou os internautas, e não demorou para que os usuários do Twitter comentassem sobre a atitude de Carey, considera pela maioria deles como machista."Isso é realmente inaceitável, desejo e espero que ele peça desculpas a você. Mas você lidou com isso muito bem", escreveu um internauta, em resposta à jornalista.Outros internautas, no entanto, não viram nada de mais na atitude do ator. "Não há nada errado com um pouco de flerte", disse um.