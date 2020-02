Jennifer Aniston diz que ainda tem sonho de ser mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eterna Rachel de "Friends", Jennifer Aniston, celebrou seus 51 anos de idade nesta terça-feira (11), e comentou sobre seus planos para o futuro, entre eles a maternidade, que ainda está em seus planos.



Em entrevista à Interview Magazine feita por Sandra Bullock, Aniston citou o sonho de ser mãe como algo que está ansiosa para fazer no futuro. "É como uma imagem na minha cabeça, ouço o oceano, vejo o oceano, ouço risadas, vejo crianças correndo, ouço gelo em um copo, sinto o cheiro de comida. É essa a imagem feliz que tenho na minha cabeça".



Solteira, Aniston não estipulou uma data para concretizar sua vontade de ser mãe.



Recentemente boatos de que a atriz teria retomado o relacionamento com o ator Brad Pitt, com quem foi casada entre 2000 e 2005, tomou conta da redes sociais. Os dois se encontraram nos bastidores do SAG Awards, em Los Angeles, no dia 19 de janeiro, e foram alvos de flashes.



A boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, o ator foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos, apesar de não estarem mais juntos, continuam bons amigos



Em maio do ano passado, Brad Pitt deu de presente de aniversário a Jennifer Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal britânico Daily Mirror.



Uma fonte próxima à atriz disse ao jornal The Sun que não acha que Aniston tenha "deixado de amar" Pitt, mesmo após ele a ter deixado para ficar com Angelina Jolie. "Demorou muito tempo, mas ela o perdoou por tudo -o perdão tem sido uma grande parte para eles seguirem em frente."



Outra fonte, próxima ao ator, disse que ele "não parou de falar sobre sua ex-esposa", que "eles reacenderam o romance" e que "não vejo nenhum deles tão feliz há anos".